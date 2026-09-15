|Schwarzes Gold
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15.09.2026 08:01:00
Ölpreis erholt sich: Unsicherheit um saudische Pipeline bleibt
Die sogenannte Ost-West-Pipeline, eine wichtige saudische Ölroute und
eine Ausweichroute für Transporte durch die Straße von Hormus, war in der vergangenen Woche nach Angriffen stillgelegt worden. Der Staatskonzern Saudi Aramco hat bislang keinen Termin für eine Wiederaufnahme genannt.
Der Markt hängt in der Schwebe zwischen den durch den Konflikt verursachten Angebotsverknappungen auf der einen Seite und einer Rhetorik, die auf mögliche Deeskalation hindeutet, auf der anderen Seite, sagte die leitende Energiehändlerin Rebecca Babin von der CIBC Private Wealth Group der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Letztlich wird der Markt den tatsächlichen Barrel-Mengen und der Infrastruktur mehr Gewicht beimessen als der Rhetorik."
Brent-Öl hat sich in diesem Jahr bislang um fast 76 Prozent verteuert, während sich der US-Iran-Krieg über die ölreiche Region ausgebreitet hat, Schiffe in der Straße von Hormus attackiert wurden und Ölfelder stillgelegt werden mussten.
Diplomatisch bleibt die Lage angespannt. Während Trump jüngst mal wieder erklärte, der Iran wolle ein Abkommen, nennt der Iran die Erfüllung seiner Bedingungen als Voraussetzung für Gespräche.
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)
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