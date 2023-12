Ölpreis gibt nach: US-Börsen nähern sich Rekordhochs

Nach kleinen Verlusten zum Start verzeichnet die Wall Street am Dienstag moderate Gewinne - und die summieren sich auf. So langsam nehmen die US-Indizes ihre Rekordhochs ins Visier. Die gespannt erwarteten November-Inflationsdaten fallen fast punktgenau so aus, wie prognostiziert. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel