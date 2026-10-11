|Gold, Öl & Co. aktuell
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11.10.2026 20:43:14
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 4.195,82 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.
Zeitgleich kommt der Silberpreis kaum vom Fleck. Nach 60,83 US-Dollar am Vortag, tendiert der Silberpreis um 20:15 Uhr bei 60,83 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Platinpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Platinpreis bei 1.693,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.693,50 US-Dollar.
Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.151,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.151,50 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Stepan Kapl / Shutterstock.com
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