Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Für den Goldpreis ging es am Abend bergab. Der Preis verlor um 20:40 Uhr um -0,56 Prozent auf 3.924,81 US-Dollar, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 3.946,87 US-Dollar gestanden hatte.

Nach 50,69 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Dienstagabend um -2,15 Prozent auf 49,60 US-Dollar gesunken.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Platinpreis um -2,23 Prozent auf 1.422,00 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.454,50 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Palladiumpreis Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Palladiumpreis um -3,40 Prozent auf 937,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 970,50 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 103,71 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (104,77 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,01 Prozent.

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -0,17 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 20:41 Uhr auf 96,30 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 96,46 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle bergab. Um 20:26 Uhr steht ein Minus von -0,80 Prozent auf 0,77 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Baumwolle noch bei 0,78 US-Dollar.

Derweil geht es für den Haferpreis südwärts. Der Haferpreis sinkt -0,59 Prozent auf 3,39 US-Dollar, nach 3,41 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Kaffeepreis bei 2,84 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,92 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,79 Prozent.

Mit dem Lebendrindpreis geht es indes nach unten. Der Lebendrindpreis gibt -0,69 Prozent auf 2,18 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,20 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gibt der Maispreis nach. Für den Maispreis geht es nach 4,48 US-Dollar am Vortag auf 4,42 US-Dollar nach unten (--1,51 Prozent).

Zudem gibt der Mastrindpreis am Dienstagabend nach. Um -1,12 Prozent auf 3,35 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Mastrindpreis bei 3,38 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Orangensaftpreis am Dienstagabend hinzu. Um 2,61 Prozent auf 1,35 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Orangensaftpreis bei 1,32 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenpreis um -0,15 Prozent auf 12,03 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenpreis noch bei 12,05 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 317,60 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,63 Prozent im Vergleich zum Vortag (319,60 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 0,28 Prozent auf 0,65 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,65 US-Dollar.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,19 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,83 Prozent.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,90 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,86 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,54 Prozent.

Mit dem Mageres Schwein Preis geht es indes nordwärts. Der Mageres Schwein Preis gewinnt 0,77 Prozent auf 0,59 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,58 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Milchpreis kaum vom Fleck. Nach 15,19 US-Dollar am Vortag, tendiert der Milchpreis um 19:10 Uhr bei 15,19 US-Dollar.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 119,93 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vortag (116,76 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Reispreis im Aufwind. Um 20:15 Uhr zieht der Reispreis um 0,74 Prozent auf 17,66 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 17,53 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Holzpreis geht es indes nach unten. Der Holzpreis gibt -0,29 Prozent auf 524,00 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 525,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben sinkt der Erdgaspreis - TTF um -0,96 Prozent auf 93,42 Euro. Am Tag zuvor stand der Preis bei 94,33 Euro.

Redaktion Finanzen.net