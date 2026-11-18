Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis zeigt sich am Abend gegenüber dem Vortag schwächer. Um 20:40 Uhr fiel der Goldpreis -3,35 Prozent auf 3.721,28 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 3.850,39 US-Dollar.

Zudem fällt der Silberpreis. Um -5,38 Prozent reduziert sich der Silberpreis um 20:40 Uhr auf 44,88 US-Dollar, nachdem der Silberpreis am Vortag noch bei 47,43 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -4,62 Prozent auf 1.363,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 1.429,50 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Palladiumpreis um -2,76 Prozent auf 951,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 978,50 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -1,37 Prozent auf 91,86 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 93,14 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 83,31 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (86,01 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,14 Prozent.

Daneben wertet der Baumwolle um 20:23 Uhr ab. Es geht -3,04 Prozent auf 0,75 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,77 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 20:19 Uhr fällt der Haferpreis um -2,64 Prozent auf 3,51 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,61 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Sinkflug. Um 19:30 Uhr gibt der Kaffeepreis um -1,97 Prozent auf 2,81 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,87 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Lebendrindpreis um 0,51 Prozent auf 2,20 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,19 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Abschläge in Höhe von -2,63 Prozent auf 4,35 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,47 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Mastrindpreis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Mastrindpreis um 0,38 Prozent auf 3,37 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,36 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Orangensaftpreis Abschläge in Höhe von -4,04 Prozent auf 1,30 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,35 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -0,78 Prozent auf 12,16 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenpreis noch bei 12,26 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 20:20 Uhr auf. Es geht 0,24 Prozent auf 336,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 335,20 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Sojabohnenölpreis bei 0,60 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,62 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,67 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis bergab. Um 19:04 Uhr steht ein Minus von -0,72 Prozent auf 0,18 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Zuckerpreis noch bei 0,18 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Erdgaspreis - Natural Gas um 5,77 Prozent auf 3,39 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,21 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der Mageres Schwein Preis um -3,11 Prozent auf 0,51 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,53 US-Dollar.

Derweil notiert der Milchpreis bei 17,51 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (17,55 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,23 Prozent.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Heizölpreis um -1,98 Prozent auf 104,88 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 106,99 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gibt der Reispreis nach. Für den Reispreis geht es nach 18,37 US-Dollar am Vortag auf 18,27 US-Dollar nach unten (--0,52 Prozent).

Daneben verstärkt sich der Holzpreis um 1,42 Prozent auf 535,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 527,50 US-Dollar.

Indes gibt der Erdgaspreis - TTF nach. Für den Erdgaspreis - TTF geht es nach 84,45 Euro am Vortag auf 81,24 Euro nach unten (--3,80 Prozent).

Redaktion Finanzen.net