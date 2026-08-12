Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Mittag entwickeln

Um 13:13 Uhr lag der Goldpreis bei 4.410,34 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Mittag 0,96 Prozent höher als am Vortag (4.368,48 US-Dollar).

Währenddessen wird der Silberpreis bei 66,29 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vortag (64,70 US-Dollar).

Daneben wertet der Platinpreis um 13:13 Uhr auf. Es geht 2,17 Prozent auf 1.786,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.748,00 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.401,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.365,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,64 Prozent.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -0,03 Prozent auf 88,88 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 88,91 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (83,20 US-Dollar) geht es um 0,31 Prozent auf 83,46 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich verstärkt sich der Baumwolle um 0,30 Prozent auf 0,83 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,83 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Kaffeepreis um 1,30 Prozent auf 3,40 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,36 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kakaopreis südwärts. Der Kakaopreis sinkt -0,22 Prozent auf 4.066,00 Britische Pfund, nach 4.075,00 Britische Pfund am Vortag.

Daneben verstärkt sich der Maispreis um 1,03 Prozent auf 4,41 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,37 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,17 Prozent auf 11,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 11,48 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,68 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,31 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,68 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der Zuckerpreis um 1,02 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,17 US-Dollar.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:13 Uhr auf. Es geht 0,47 Prozent auf 2,78 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,77 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 0,24 Prozent auf 112,54 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 112,27 US-Dollar.

Derweil notiert der Kohlepreis bei 122,75 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (122,10 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,53 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für den Holzpreis bergab. Um 13:00 Uhr steht ein Minus von -0,52 Prozent auf 578,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Holzpreis noch bei 581,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at