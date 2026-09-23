Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Vormittag entwickeln

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Im Minus präsentierte sich um 10:10 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell -0,85 Prozent schwächer bei 4.318,25 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.355,48 US-Dollar.

Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -2,58 Prozent auf 65,37 US-Dollar, nach 67,10 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt der Platinpreis am Mittwochvormittag nach. Um -1,67 Prozent auf 1.795,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.825,50 US-Dollar.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 10:07 Uhr ab. Es geht -0,50 Prozent auf 1.289,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.296,00 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Abschläge in Höhe von -0,30 Prozent auf 98,95 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 99,25 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit Verlusten. Um 10:10 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) -0,52 Prozent niedriger bei 90,05 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 90,52 US-Dollar.

Nach 0,80 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Mittwochvormittag um -0,61 Prozent auf 0,79 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 4,12 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,60 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,15 US-Dollar).

Indessen reduziert sich der Maispreis um -1,30 Prozent auf 5,30 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 5,37 US-Dollar.

Zudem gibt der Sojabohnenpreis am Mittwochvormittag nach. Um -0,68 Prozent auf 13,17 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 13,26 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -0,19 Prozent auf 368,20 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 368,90 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenölpreis um -0,50 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -1,53 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,18 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,62 Prozent auf 3,01 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,97 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis bergab. Um 10:06 Uhr steht ein Minus von -0,61 Prozent auf 129,71 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Heizölpreis noch bei 130,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at