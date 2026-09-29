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29.09.2026 10:13:20
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Vormittag entwickeln
Der Goldpreis zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 10:10 Uhr gewann der Goldpreis 0,59 Prozent auf 4.139,69 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.115,27 US-Dollar.
Zudem fällt der Silberpreis. Um -0,48 Prozent reduziert sich der Silberpreis um 10:10 Uhr auf 60,70 US-Dollar, nachdem der Silberpreis am Vortag noch bei 60,99 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -2,48 Prozent auf 1.690,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 1.733,50 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Palladiumpreis um -0,21 Prozent auf 1.215,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.218,00 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 1,04 Prozent auf 106,37 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 105,28 US-Dollar.
Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 93,47 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (92,60 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,94 Prozent.
Daneben wertet der Haferpreis um 09:37 Uhr ab. Es geht -0,53 Prozent auf 4,19 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,21 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Maispreis Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Maispreis um -0,29 Prozent auf 5,22 US-Dollar. Am Vortag standen noch 5,23 US-Dollar an der Tafel.
Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Sinkflug. Um 10:00 Uhr gibt der Sojabohnenpreis um -0,17 Prozent auf 12,86 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 12,88 US-Dollar gemeldet wurde.
Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -1,47 Prozent auf 356,40 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 361,70 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Zugewinne in Höhe von 0,45 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Zuckerpreis Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Zuckerpreis um -0,29 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,17 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 3,83 Prozent auf 3,12 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,00 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis bergab. Um 09:56 Uhr steht ein Minus von -0,21 Prozent auf 125,48 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Heizölpreis noch bei 125,75 US-Dollar.
Daneben wertet der Kohlepreis um 09:58 Uhr ab. Es geht -0,69 Prozent auf 137,05 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 138,00 US-Dollar stand.
Redaktion finanzen.at