|Rohstoffe im Blick
|
16.10.2026 10:13:20
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Vormittag entwickeln
Für den Goldpreis ging es am Vormittag bergauf. Der Kurs legte um 10:10 Uhr um 0,25 Prozent auf 4.181,19 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.170,87 US-Dollar gestanden hatte.
Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (57,46 US-Dollar) geht es um 0,35 Prozent auf 57,66 US-Dollar nach oben.
Inzwischen steigt der Platinpreis um 1,61 Prozent auf 1.643,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.617,50 US-Dollar.
Daneben wertet der Palladiumpreis um 10:06 Uhr auf. Es geht 0,66 Prozent auf 1.137,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.129,50 US-Dollar stand.
Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 105,38 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,51 Prozent im Vergleich zum Vortag (105,92 US-Dollar).
Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) südwärts. Der Ölpreis (WTI) sinkt -0,83 Prozent auf 97,16 US-Dollar, nach 97,97 US-Dollar am Vortag.
Indes gewinnt der Baumwolle hinzu. Für den Baumwolle geht es nach 0,80 US-Dollar am Vortag auf 0,80 US-Dollar nach oben (+0,15Prozent).
Zudem gewinnt der Haferpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,19 Prozent auf 3,97 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,96 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Zugewinne in Höhe von 0,16 Prozent auf 4,79 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,78 US-Dollar.
Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,06 Prozent auf 12,62 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,63 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Sojabohnenmehlpreis mit Verlusten. Um 10:00 Uhr notiert der Sojabohnenmehlpreis -0,61 Prozent niedriger bei 357,60 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 359,80 US-Dollar.
Indes gibt der Sojabohnenölpreis nach. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,67 US-Dollar am Vortag auf 0,67 US-Dollar nach unten (--0,43 Prozent).
In der Zwischenzeit verzeichnet der Zuckerpreis Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Zuckerpreis um -1,04 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,21 US-Dollar an der Tafel.
Nach 3,24 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Freitagvormittag um -1,58 Prozent auf 3,19 US-Dollar gesunken.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Heizölpreis Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Heizölpreis um -1,65 Prozent auf 126,01 US-Dollar. Am Vortag standen noch 128,12 US-Dollar an der Tafel.
Redaktion finanzen.at
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.