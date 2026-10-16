Rohstoffe im Blick 16.10.2026 10:13:20

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Vormittag entwickeln

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Vormittag entwickeln

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Für den Goldpreis ging es am Vormittag bergauf. Der Kurs legte um 10:10 Uhr um 0,25 Prozent auf 4.181,19 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.170,87 US-Dollar gestanden hatte.

Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (57,46 US-Dollar) geht es um 0,35 Prozent auf 57,66 US-Dollar nach oben.

Inzwischen steigt der Platinpreis um 1,61 Prozent auf 1.643,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.617,50 US-Dollar.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 10:06 Uhr auf. Es geht 0,66 Prozent auf 1.137,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.129,50 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 105,38 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,51 Prozent im Vergleich zum Vortag (105,92 US-Dollar).

Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) südwärts. Der Ölpreis (WTI) sinkt -0,83 Prozent auf 97,16 US-Dollar, nach 97,97 US-Dollar am Vortag.

Indes gewinnt der Baumwolle hinzu. Für den Baumwolle geht es nach 0,80 US-Dollar am Vortag auf 0,80 US-Dollar nach oben (+0,15Prozent).

Zudem gewinnt der Haferpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,19 Prozent auf 3,97 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,96 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Zugewinne in Höhe von 0,16 Prozent auf 4,79 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,78 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,06 Prozent auf 12,62 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,63 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenmehlpreis mit Verlusten. Um 10:00 Uhr notiert der Sojabohnenmehlpreis -0,61 Prozent niedriger bei 357,60 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 359,80 US-Dollar.

Indes gibt der Sojabohnenölpreis nach. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,67 US-Dollar am Vortag auf 0,67 US-Dollar nach unten (--0,43 Prozent).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Zuckerpreis Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Zuckerpreis um -1,04 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,21 US-Dollar an der Tafel.

Nach 3,24 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Freitagvormittag um -1,58 Prozent auf 3,19 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Heizölpreis Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Heizölpreis um -1,65 Prozent auf 126,01 US-Dollar. Am Vortag standen noch 128,12 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: panbazil / Shutterstock.com

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