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01.09.2026 23:26:04
Ölpreis legt zu: Stimmung an der Wall Street trübt sich weiter ein
Die Wall Street ist auf Abwärtskurs: Den dritten Tag in Folge schließen die US-Börsen im Minus. Vor allem die neuen Militärschläge in der Straße von Hormus heizen die Inflationssorgen an. Inzwischen rechnen viele Anleger mit einer Zinserhöhung noch in diesem Monat.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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