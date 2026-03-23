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23.03.2026 14:57:00
Ölpreis sinkt, Kurse steigen: Donald Trumps Rückzieher lässt Börsen aufatmen
Mit einem Ultimatum hatte US-Präsident Trump Iran in die Knie zwingen wollen. Dann zog er zurück. Die Reaktion an den Börsen könnte deutlicher nicht ausfallen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|102,58
|2,52
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|Ölpreis (WTI)
|90,95
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