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31.08.2026 16:08:49

Ölpreis steigt - Spritpreisbremse wird verlängert

Auch der Preis für Erdgas ist erneut gestiegen. Die wieder aufflammenden Angriffe zwischen den USA und dem Iran treiben die Energiepreise wieder anWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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