Ölpreis (WTI)

88,27
USD
-6,50
-6,86 %
09.03.2026 09:04:56

Ölpreis steigt deutlich: Dax stürzt unter 23.000-Punkte-Marke

Massive Verluste an der Frankfurter Börse zum Handelsstart: Der Dax verliert in den ersten Minuten 2,6 Prozent. Auch in Asien stürzen die Märkte ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Ölpreis (Brent) 98,96 5,64 6,04
Ölpreis (WTI) 88,27 -6,50 -6,86

03:29 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
