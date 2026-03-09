|
09.03.2026 10:48:00
Ölpreis steigt rasant: G7 erwägen Freigabe von Ölreserven
Die rapide steigenden Ölpreise entwickeln sich zur handfesten Bedrohung für die Weltkonjunktur. Ein Gegenmittel könnte die Freigabe der Reserven sein. Die G7-Staaten sondieren bereits die Möglichkeiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|84,22
|-5,57
|-6,20
|Ölpreis (WTI)
|80,95
|-13,82
|-14,58
