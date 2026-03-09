|
09.03.2026 05:01:00
Ölpreis steigt über kritische 100-Dollar-Marke, Börsenkurse stürzen ab
Rasant steigende Kosten für Rohöl erschüttern die Aktienmärkte, in Asien sind die Verluste erheblich. Experten warnen vor weiteren Preissprüngen. Und Donald Trump? Der findet das alles halb so wild.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|103,32
|12,42
|13,66