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Hormuz-Blockade 07.05.2026 20:34:00

Ölpreis: Vorübergehende Gewinne nach Kursrutsch

Ölpreis: Vorübergehende Gewinne nach Kursrutsch

Der Ölpreis ist am Donnerstag vorübergehend ins Plus geklettert.

Händler verwiesen auf einen Bericht des "Wall Street Journal", demzufolge die USA erwägen, die Blockade der Straße von Hormuz wieder aufzunehmen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete zuletzt 100,58 US-Dollar. Das waren zwar 0,68 Prozent weniger als am Vortag. Zuvor hatte der Ölpreis allerdings belastet von Hoffnungen auf eine Entspannung im Krieg zwischen den USA und dem Iran deutlich mehr nachgegeben.

Eine Einigung über ein Ende des Kriegs mit dem Iran ist nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen möglich. Zugleich aber drohte er dem Iran in einem Interview des Senders PBS erneut: Falls es keinen Deal gebe, müsse man wieder damit anfangen, den Iran "in Grund und Boden zu bombardieren".

Der Iran wies Berichte über eine bevorstehende Einigung als überzogen zurück. Ein US-Verhandlungsvorschlag werde geprüft. Der Sender CNN berichtete, der Iran werde den pakistanischen Vermittlern voraussichtlich heute seine Antwort dazu übergeben.

An den vergangenen drei Tagen ist der Brent-Preis um rund 18 Dollar gefallen, liegt aber immer noch deutlich höher als vor Kriegsbeginn Ende Februar. Experten warnen jedoch vor zu großer Zuversicht.

"Der Einbruch des Rohölpreises ist einmal mehr ein übertrieben optimistischer und verfrühter Schluss: Für den Markt zählt allein, wie und wann die Straße von Hormus wieder geöffnet wird", sagte Vandana Hari, Gründerin des Analysehauses Vanda Insights. "Zum jetzigen Zeitpunkt ist diese Aussicht weniger als ein schwacher Schatten am Horizont."

/jsl/la/jha

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

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