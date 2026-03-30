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31.03.2026 00:45:41
Ölpreis zieht weiter an: Trumps Iran-Äußerungen belasten die Wall Street
Die Talfahrt an den US-Börsen ist noch nicht beendet. Zu Wochenbeginn geben vor allem Tech-Werte weiter nach. Eine anfängliche Gegenbewegung verliert rasch an Kraft.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Montag zuletzt stärker. Die US-Börsen bewegten sich auf unterschiedlichen Seiten der Nulllinie. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart vorwiegend auf tieferem Niveau.