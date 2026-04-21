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21.04.2026 23:19:07
Ölpreis zieht weiter an: Wall Street schließt trotz starker Unternehmensbilanzen schwächer
Zunächst stützen robuste Konjunkturdaten und die anhaltende Begeisterung für KI die Kurse. Doch Sorgen über die Entwicklung im Nahen Osten überwiegen. Im späten Handel weiten die Aktienmärkte ihre Verluste aus. Ein Konzern steht nach einer Chefwechsel-Ankündigung unter Druck.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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