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Konjunktursorgen 28.09.2026 10:28:00

Ölpreisanstieg belastet Edelmetall: Wachsende Zinserwartungen setzen Gold erneut kräftig zu

Ölpreisanstieg belastet Edelmetall: Wachsende Zinserwartungen setzen Gold erneut kräftig zu

Der Goldpreis ist am Montag deutlich gefallen und hat damit an die Kursverluste der vergangenen Woche angeknüpft.

Am Vormittag wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 4.190 US-Dollar gehandelt und damit etwa drei Prozent tiefer als am Freitag. Im Verlauf einer Woche ist der Goldpreis damit bereits etwa 200 Dollar je Feinunze gefallen.

Der Goldpreis steuert in diesem Monat auf ein Minus von etwa sechs Prozent zu, nachdem die US-Notenbank Fed die erste Zinserhöhung seit 2023 vorgenommen hat und weitere Schritte im Kampf gegen die hartnäckige Inflation erwartet werden.

Die festgefahrene Lage zwischen den USA und dem Iran im Streit um die Straße von Hormus hat die Energiekosten weiter nach oben getrieben. Zu Beginn der Woche ging es mit den Ölpreisen kräftig nach oben. Zuletzt war ein neuer iranischer Vorschlag zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus bekannt geworden, den US-Präsident Donald Trump allerdings am Samstag abgelehnt hatte.

Die Zurückweisung von Irans Vorschlag habe im frühen Handel zum bekannten Muster aus höherem Ölpreis und höheren Renditen geführt, heißt es in einer Einschätzung von Analysten der Dekabank. Dies führe auch zu einer "ausgeprägten Schwäche bei Gold".

Die Renditen von Staatsanleihen sind in den vergangenen Handelstagen gestiegen, was die Attraktivität von Edelmetallen schmälerte. Da Gold keine Marktzinsen abwirft, belasten steigende Renditen an den Anleihemärkten die Nachfrage nach dem Edelmetall.

/jkr/stk

LONDON (dpa-AFX)

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Ölpreise im Aufwind: USA lassen Irans Angebot zur Öffnung der Straße von Hormus abblitzen
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Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com

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