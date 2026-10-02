Ölpreise auf Talfahrt - Bericht über mögliche Freigabe strategischer Reserven

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag kräftig gefallen. Nachdem sich die Notierungen im frühen Handel zunächst kaum verändert hatten, gerieten sie im Vormittagshandel durch Spekulationen auf eine Freigabe von strategischen Ölreserven unter Druck und weiteten die Verluste im Handelsverlauf weiter aus. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember fiel um mehr als drei Prozent auf 98,72 US-Dollar.

Am Markt wurde auf einen Medienbericht verwiesen. Demnach prüfen europäische Länder nach Informationen von Insidern eine Freigabe strategischer Reserven, um den starken Anstieg der Kraftstoffpreise abzufedern.

Zuvor hatte die US-Regierung unter Präsident Donald Trump die Europäische Union dazu gedrängt, Dieselreserven freizugeben. Mit einer solchen Maßnahme könnten mögliche US-Exportbeschränkungen abgewendet werden. Finanzminister Scott Bessent appellierte an die europäischen Partner, zur Linderung der weltweiten Knappheit beizutragen.

Rohstoffexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank verwies zudem auf Schätzungen der vergangenen Tage, die von gestiegenen Ölexporten aus der Golfregion ausgehen und damit von einem größeren Angebot auf dem Weltmarkt. Trotz des weiterhin schwelendem Kriegs würden sich die Lieferungen von Rohöl wieder ihren Vorkriegsniveaus annähern, heißt es. Die Schätzungen basieren auf Zahlen von Datenanbietern wie Kpler und Aussagen von Händlern sowie Reedereien.

Der Iran-Krieg und die damit verbundene Blockade von Öllieferungen aus den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Straße von Hormus hatten die Ölpreise in den vergangenen Monaten immer wieder angetrieben. Seit Beginn des Jahres ist Rohöl der Sorte Brent um mehr als 60 Prozent teurer geworden, was mittlerweile zu einem deutlichen Anstieg der Inflation geführt hat und Notenbanken zunehmend zu Zinserhöhungen bewegt./jkr/he