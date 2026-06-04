04.06.2026 15:19:38

Ölpreise bauen frühe Verluste deutlich aus - Hoffnung auf Waffenruhe im Libanon

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag mit der Hoffnung auf einen Waffenstillstand im Libanon gefallen. Nachdem es mit den Notierungen im frühen Handel nur leicht nach unten gegangen war, bauten sie ihre Verluste im Tagesverlauf deutlich aus. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent zur Lieferung im August gab zuletzt um mehr als drei Prozent auf 94,60 US-Dollar nach. Zeitweise war der Preis bis auf ein Tagestief bei 93,93 Dollar gefallen

Am Ölmarkt bleibt die geopolitische Lage im Nahen Osten ein bestimmender Faktor. Israel und der Libanon haben sich nach Angaben des US-Außenministeriums auf einen Weg zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe geeinigt. Allerdings hat die Hisbollah-Miliz im Libanon mittlerweile die Bedingungen für eine Waffenruhe mit Israel abgelehnt, was den Rückgang der Ölpreise zuletzt bremste.

Die Lage im Nahen Osten bleibt undurchsichtig. Inmitten von Spekulationen über ein Ende der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran betonte der iranische Außenminister, dass weiter Kontakte bestünden. Die Gespräche mit den USA seien nicht abgebrochen, sagte Abbas Araghtschi dem libanesischen Sender Al-Majadin, der der Hisbollah-Miliz nahesteht.

In der ersten Wochenhälfte waren die Ölpreise noch deutlich gestiegen. Unter anderem hatte ein Rückgang der Ölreserven in den USA den Notierungen Auftrieb verliehen./jkr/he

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Dow letztlich fester -- ATX und DAX schließen in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mit Abgaben
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag aufwärts. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die Börsen in Fernost präsentierten sich in Rot.
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