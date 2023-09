Ölpreise belasten Airlines: Inflationsdaten vermiesen US-Anlegern Stimmung

Die Zinserhöhungspolitik der US-Notenbank Fed dürfte so schnell nicht vorbei sein. US-Anleger sehen in den aktuellen Verbraucherpreisen einen Indikator dafür. Denn diese fallen im August höher aus als von Analysten erwartet. Vor allem die Ölpreise bereiten an den Finanzmärkten Kopfzerbrechen. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel