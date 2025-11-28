|Rohstoffe im Blick
Ölpreise bewegen sich kaum - die Gründe
Am Wochenende finde ein Treffen der Mitglieder der Opec+ statt. "Beim halbjährlichen Treffen der OPEC+ wird es eher um Details gehen als um eine Änderung der kurzfristigen Produktionsstrategie", schreiben die Experten der Commerzbank. "Die Ölpreise dürften davon weniger beeinflusst werden."
Im Fokus bleiben laut Commerzbank weiter die Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj deutete für kommende Woche Verhandlungen auf höchster Ebene über ein Ende des Krieges in dem von Russland angegriffenen Land an. Im Raum steht nach Verhandlungen der USA und der Ukraine in Genf über einen Friedensplan, dass Selenskyj ein weiteres Mal US-Präsident Donald Trump treffen könnte.
