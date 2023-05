Ölpreise etwas gefallen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gefallen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 75,68 US-Dollar. Das waren 72 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung fiel um 87 Cent auf 71,65 Dollar.

Die Ausschläge am Ölmarkt hielten sich in Grenzen. Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung bleibt aber groß. Seit Anfang April hatten Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung die Ölpreise belastet. Zuletzt erholten sich die Ölpreise etwas. Auch die Geldpolitik bewegt die Märkte. So ist beispielsweise noch nicht sicher, ob beispielsweise die US-Notenbank Fed im Kampf gegen die Inflation eine Pause bei den Zinserhöhungen einlegen wird.

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) hat ihre Prognose für die Ölnachfrage aus China in diesem Jahr angehoben. Die chinesische Wirtschaft scheine sich nach der Aufhebung von Corona-Maßnahmen weiter erholt zu haben, heißt es im Monatsbericht des Ölkartells. Das Wirtschaftswachstum in der ersten Jahreshälfte 2023 erscheine gut unterstützt zu sein. Allerdings dürfte die steigende Nachfrage aus Asien, durch leichte Rückgänge in anderen Regionen teilweise ausgeglichen werden./jsl/he