Ölpreise fallen, Gas wird teurer - wie geht es weiter?

Die Erdölpreise sind in den vergangenen Tagen durch die schlechte Stimmung an den Aktienbörsen belastet worden. Dort löst der Inflationskampf vieler Zentralbanken zunehmend Rezessionsängste aus. Unterdessen sind die Gaspreise deutlich gestiegen, nachdem Gazprom seine Gaslieferungen in mehrere europäische Länder deutlich eingeschränkt hat.