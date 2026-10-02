02.10.2026 12:10:38

Ölpreise fallen deutlich - Bericht über mögliche Freigabe strategischer Reserven

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag deutlich gefallen. Nachdem sich die Notierungen im frühen Handel kaum verändert gehalten hatten, gerieten sie im Vormittagshandel durch Spekulationen auf eine Freigabe von strategischen Ölreserven kräftig unter Druck. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember fiel zuletzt um fast drei Prozent auf 99,39 US-Dollar.

Am Markt wurde auf einen Medienbericht verwiesen. Demnach prüfen europäische Länder nach Informationen von Insidern eine Freigabe strategischer Reserven, um den starken Anstieg der Kraftstoffpreise abzufedern.

Zuvor hatte die US-Regierung unter Präsident Donald Trump die Europäische Union dazu gedrängt, Dieselreserven freizugeben. Mit einer solchen Maßnahme könnten mögliche US-amerikanische Exportbeschränkungen abgewendet werden. Finanzminister Scott Bessent appellierte an die europäischen Partner, zur Linderung der weltweiten Knappheit beizutragen.

Der Iran-Krieg und die damit verbundene Blockade von Öllieferungen aus den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Straße von Hormus haben die Ölpreise in den vergangenen Monaten immer wieder angetrieben. Seit Beginn des Jahres hat sich Rohöl der Sorte Brent mehr als 60 Prozent verteuert, was mittlerweile zu einem deutlichen Anstieg der Inflation geführt hat und Notenbanken zunehmend zu Zinserhöhungen zwingt./jkr/stk

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
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