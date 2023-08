Ölpreise geben etwas nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete gegen Mittag 84,76 US-Dollar. Das waren 13 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung fiel um acht Cent auf 80,91 Dollar.

Im Vergleich zum Vortag hielten sich die Kursverluste am Ölmarkt in Grenzen. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wurden die Notierungen durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA gestützt. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 6,2 Millionen Barrel verzeichnet hat. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet.

Am Markt wurde aber auch auf die Sorge einer weiter schwachen Konjunktur in China verwiesen, die derzeit die Kauflaune am Ölmarkt belaste. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist ein wichtiger Ölimporteur und hatte zuletzt mehrfach enttäuschende Daten zur wirtschaftlichen Entwicklung geliefert. Nachdem die Ölpreise in den vergangenen Wochen stark gestiegen waren, sind sie seit Montag zurückgegangen. So ist der Preis für Rohöl aus der Nordsee seit Beginn der Woche etwa zwei Dollar je Barrel gefallen./jkr/jha/