02.09.2026 15:36:38

Ölpreise geben etwas nach - Leichte Gegenbewegung nach Höhenflug

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch trotz erneuter gegenseitiger Angriffe der USA und des Iran etwas gefallen. Nachdem die Notierungen im frühen Handel noch leicht gestiegen waren, drehten sie im Tagesverlauf in die Verlustzone und setzten damit den jüngsten Höhenflug vorerst nicht fort.

Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im November wurde bei 94,43 US-Dollar gehandelt und damit 0,23 Prozent niedriger als am Vortag. Im frühen Handel wurde noch bei knapp über 97 Dollar der höchste Stand seit mehr als einem Monat erreicht.

Die leichte Gegenbewegung setzte am Ölmarkt ein, nachdem die Preise in den beiden Handelstagen zuvor deutlich gestiegen waren. Treiber ist die jüngste Eskalation im Iran-Krieg. Zuletzt haben sich Washington und Teheran im Kampf um die Kontrolle über die Straße von Hormus erneut gegenseitig angegriffen.

Iranische Staatsmedien berichteten über Explosionen in mehreren Regionen des Landes. Das Land hat daraufhin in Reaktion auf die US-Angriffe umgehend zum Vergeltungsschlag ausgeholt. Zentraler Streitpunkt zwischen Washington und Teheran ist die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus. Der Iran blockiert mit Drohungen und Angriffen die Transporte aus den Fördergebieten am Persischen Golf noch immer weitestgehend./jkr/jsl/he

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:58 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

ATX höher -- DAX in Grün -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Aktienmärkte zeigen sich stärker. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen