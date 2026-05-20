Ölpreis (Brent)

110,74
USD
-0,18
-0,16 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
20.05.2026 07:12:38

Ölpreise geben leicht nach - Brent kostet aber weiter mehr als 110 Dollar

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der weltweiten Referenzsorte Brent sank rund ein halbes Prozent auf 110,76 Dollar. Damit bleibt er aber unverändert auf hohem Niveau. Investoren warten weiter auf ein Ende der Blockade der Straße von Hormus, die für den weltweiten Ölhandel immens wichtig ist. Diese ist seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar faktisch blockiert. Öl hat sich deshalb weltweit deutlich verteuert. So kletterte der Brent-Preis seitdem um etwas mehr als die Hälfte nach oben; beim Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sieht es ähnlich aus.

Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt. Am Dienstag hatte US-Präsident Donald Trump mitgeteilt, dass er vorerst auf einen angeblich geplanten weiteren Angriff auf den Iran verzichtet hatte. Mehrere Golfstaaten hätten ihn darum gebeten, es liefen "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Deshalb habe er Verteidigungsminister Pete Hegseth und andere US-Militärvertreter angewiesen, die bisherigen Pläne auszusetzen und einen Großangriff auf den Iran erst dann zu beginnen, wenn ein "akzeptables Abkommen nicht erreicht wird".

In der Nacht auf Mittwoch gab es keine nennenswerten Nachrichten rund um den Nahost-Konflikt./zb/stk

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (Brent) 110,74 -0,18 -0,16

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:12 Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor steigt bei NVIDIA ein und setzt auf den KI-Boom
19.05.26 Berkshire-Depot post Buffet: Alphabet-Aktie rückt bei Greg Abel ins Zentrum
17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Minus
Die Börsen in Asien geben zur Wochenmitte nach. Der heimische Markt zeigte sich am Dienstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex knüpfte derweil an die Vortagesgewinne an. An den US-Börsen ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen