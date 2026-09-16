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16.09.2026 23:13:15
Ölpreise geben nach: Fed-Entscheid schickt Dow auf Talfahrt
Die Zinserhöhung ereilt die Wall Street nicht unerwartet. Dass die Fed auch weitere Zinsschritte nach oben in Aussicht stellt, kommt allerdings nicht gut an. An den Aktienmärkten geht es danach nach unten, Tech-Werte können sich aber behaupten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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