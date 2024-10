Ölpreise geben nach - Leichte Gewinne auf Wochensicht

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag gesunken und haben einen Teil der deutlichen Vortagesgewinne wieder abgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember fiel am Vormittag um 59 Cent auf 78,81 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Auslieferung im November sank um 59 Cent auf 73,26 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung kurz vor dem Wochenende. Am Donnerstag hatte die Sorge um eine Eskalation der geopolitischen Lage im Nahen Osten die Ölpreise deutlich nach oben getrieben. Der Markt fürchtet die Folgen eines israelischen Vergeltungsschlags gegen den Iran, nachdem das Land einen Raketenangriff auf Israel gestartet hatte.

Insbesondere wird ein Angriff Israels auf Anlagen der iranischen Ölindustrie befürchtet, der Auswirkungen auf den internationalen Handel mit dem Rohstoff haben könnte. Nach Einschätzung des Rohstoffexperten Carsten Fritsch von der Commerzbank wird die weitere Preisentwicklung stark von den Entwicklungen im Nahen Osten abhängen. "Sollte Israel bei einem möglichen Vergeltungsschlag die Öl - beziehungsweise Energieinfrastruktur des Irans verschonen, dürfte dies am Ölmarkt mit Erleichterung aufgenommen werden und die Preise würden wohl noch etwas nachgeben", sagte Fritsch.

Trotz der aktuellen Kursverluste haben die Ölpreise auf Wochensicht etwas zulegen. So hat sich Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee seit Montag etwa 1,5 Prozent verteuert./jkr/jsl/nas