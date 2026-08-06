Ölpreise gestiegen - Preis für Brent-Öl steigt wieder über 80 Dollar

LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Nachmittag 80,83 US-Dollar. Das waren 1,74 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis der globalen Referenzsorte war am Dienstag wegen der Hoffnung auf eine Lösung im Iran-Krieg unter 80 Dollar gesunken. Seitdem warten Investoren auf mehr Klarheit.

Während der Iran nach eigenen Angaben kurz vor einer Einigung mit dem Oman über die Schifffahrt durch die Straße von Hormus steht, weist US-Präsident Donald Trump Berichte über Waffenengpässe zurück und droht Menschen, die solche Informationen verbreiten. Iran und Oman hätten sich auf geografische Koordinaten für die Passage geeinigt, zitierte die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna Außenamtssprecher Ismail Baghai am Mittwochabend. An den Verhandlungen zwischen den beiden Golfstaaten, die an die Straße von Hormus grenzen, sollen die USA nicht beteiligt gewesen sein.

Saudi-Arabien senkt unterdessen seinen wichtigsten Rohölpreis. Der staatliche Produzent Saudi Aramco wird den Preis für Arab-Light- Öl für Lieferungen an Kunden in Asien im nächsten Monat um 50 Cent pro Barrel verringern, wie aus einer Preisliste des Unternehmens hervorgeht./jsl/he