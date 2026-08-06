Ölpreis (Brent)

82,08
USD
-0,41
-0,50 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Iran-Krieg 06.08.2026 16:13:38

Ölpreise höher - Brent-Öl klettert über 80 Dollar

Ölpreise höher - Brent-Öl klettert über 80 Dollar

Die Ölpreise haben am Donnerstag zugelegt.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Nachmittag 80,83 US-Dollar. Das waren 1,74 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis der globalen Referenzsorte war am Dienstag wegen der Hoffnung auf eine Lösung im Iran-Krieg unter 80 Dollar gesunken. Seitdem warten Investoren auf mehr Klarheit.

Während der Iran nach eigenen Angaben kurz vor einer Einigung mit dem Oman über die Schifffahrt durch die Straße von Hormus steht, weist US-Präsident Donald Trump Berichte über Waffenengpässe zurück und droht Menschen, die solche Informationen verbreiten. Iran und Oman hätten sich auf geografische Koordinaten für die Passage geeinigt, zitierte die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna Außenamtssprecher Ismail Baghai am Mittwochabend. An den Verhandlungen zwischen den beiden Golfstaaten, die an die Straße von Hormus grenzen, sollen die USA nicht beteiligt gewesen sein.

Saudi-Arabien senkt unterdessen seinen wichtigsten Rohölpreis. Der staatliche Produzent Saudi Aramco wird den Preis für Arab-Light-Öl für Lieferungen an Kunden in Asien im nächsten Monat um 50 Cent pro Barrel verringern, wie aus einer Preisliste des Unternehmens hervorgeht.

/jsl/he

LONDON (dpa-AFX)

Weitere Links:

Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
Talfahrt vorerst beendet: Ölpreise fangen sich
Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: mj007 / Shutterstock.com,Georgi Roshkov / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (Brent) 82,08 -0,41 -0,50
Ölpreis (WTI) 78,18 0,89 1,15

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09:57 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen