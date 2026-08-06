|Iran-Krieg
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06.08.2026 16:13:38
Ölpreise höher - Brent-Öl klettert über 80 Dollar
Während der Iran nach eigenen Angaben kurz vor einer Einigung mit dem Oman über die Schifffahrt durch die Straße von Hormus steht, weist US-Präsident Donald Trump Berichte über Waffenengpässe zurück und droht Menschen, die solche Informationen verbreiten. Iran und Oman hätten sich auf geografische Koordinaten für die Passage geeinigt, zitierte die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna Außenamtssprecher Ismail Baghai am Mittwochabend. An den Verhandlungen zwischen den beiden Golfstaaten, die an die Straße von Hormus grenzen, sollen die USA nicht beteiligt gewesen sein.
Saudi-Arabien senkt unterdessen seinen wichtigsten Rohölpreis. Der staatliche Produzent Saudi Aramco wird den Preis für Arab-Light-Öl für Lieferungen an Kunden in Asien im nächsten Monat um 50 Cent pro Barrel verringern, wie aus einer Preisliste des Unternehmens hervorgeht.
/jsl/he
LONDON (dpa-AFX)
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|82,08
|-0,41
|-0,50
|Ölpreis (WTI)
|78,18
|0,89
|1,15
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