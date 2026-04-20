|Spannungen in Nahost
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20.04.2026 07:12:00
Ölpreise im Aufwind: Seeblockade in der Straße von Hormus sorgt für Anstieg
Für Spannungen sorgte vor allem die Seeblockade der USA in der Straße von Hormus: Die US-Marine hatte am Sonntag einen iranischen Frachter angegriffen und unter ihre Kontrolle gebracht. Wie das US-Regionalkommando Centcom mitteilte, war das Schiff auf dem Weg in die iranische Küstenstadt Bandar Abbas in der Straße von Hormus. Irans Militär warf den USA "bewaffnete Seepiraterie" vor und kündigte eine Reaktion an.
Der Vorfall stellte eine neue Belastung für das Verhältnis zwischen den USA und dem Iran dar - und das wenige Tage vor dem Ablauf der vereinbarten Waffenruhe. Sie endet in der Nacht zu Mittwoch (MESZ). Zwar will die US-Seite heute zur zweiten Verhandlungsrunde mit dem Iran in die pakistanische Hauptstadt Islamabad reisen. Aus Teheran gab es aber noch keine Bestätigung für die Gespräche.
/jcf/DP/stk
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)
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