Ölpreise im Blick: US-Haushaltsstreit beeinflusst Ölmarkt nur moderat

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg um 25 Cent auf 63,88 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember legte um 25 Cent auf 60,00 Dollar zu.

Wie bereits in den Handelstagen zuvor, hielten sich die Notierungen am Ölmarkt in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Der Preis für Brent- Öl aus der Nordsee notierte seit mehr als einer Woche zwischen 63 Dollar und etwas mehr als 65 Dollar.

Gestützt wurden die Ölpreise durch die Hoffnung auf ein Ende des Shutdowns in den Vereinigten Staaten. Der US-Senat hatte mit Stimmen der Demokraten dafür votiert, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament zur Beendigung des längsten Shutdowns in der Geschichte der Vereinigten Staaten überwunden.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern warten die Anleger am Ölmarkt auf neue Prognosen zur künftigen Entwicklung der Nachfrage, die im Verlauf der Woche veröffentlicht werden. Neben den Monatsberichten der Internationalen Energieagentur (IEA) und der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) steht auch der Jahresbericht der IEA auf dem Programm.

