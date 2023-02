Ölpreise im Höhenflug - Russland kürzt Fördermenge

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag nach einer angekündigten Förderkürzung Russlands kräftig gestiegen. Am Nachmittag (MEZ) wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April bei 86,57 US-Dollar gehandelt. Das waren 2,07 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um 1,80 Dollar auf 79,86 Dollar. Auch auf Wochensicht ging es mit den Ölpreisen stark nach oben.

Russland hat angekündigt, wegen der vom Westen beschlossenen Preisobergrenze für russisches Rohöl die Ölförderung ab März zu kürzen. Die Fördermenge werde dann um 500 000 Barrel pro Tag gesenkt. Eine weitere Kürzung sei nicht ausgeschlossen, hieß es weiter.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, wollen die in der Opec+ organisierten Förderstaaten ihre Fördermengen nicht erhöhen, um den Wegfall der russischen Produktionsmenge auszugleichen. Die Agentur berief sich auf namentlich nicht genannte Delegierte des von Saudi-Arabien dominierten Ölverbunds.

Auch auf Wochensicht ging es mit den Ölpreisen kräftig nach oben. So hat Rohöl aus der Nordsee seit Montag um mehr als sechs Dollar je Barrel zugelegt. Als einer der wesentlichen Preistreiber am Ölmarkt gilt auch die Hoffnung auf eine konjunkturelle Belebung in China und damit auf eine stärkere Nachfrage nach Rohöl in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt./jkr/he