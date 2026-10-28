Ölpreise im Plus: Wahl in Israel und Berichte über Iran-Pläne stützen

Unterstützung für die Notierungen lieferte die Wahl in Israel und ein Medienbericht über mögliche Angriffe auf den Iran nach den Zwischenwahlen in den USA Anfang November. Im frühen Handel wurde ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent zu 115,72 Dollar gehandelt und damit 1,62 Prozent höher als am Vortag.

Nach Auszählung von rund 50 Prozent der Stimmen bei der Parlamentswahl in Israel hat der rechtsreligiöse Block von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu Medien zufolge seinen Vorsprung ausgebaut. Eine klare Mehrheit erreicht er aber weiterhin nicht.

Die USA haben einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge mehrere Staaten am Persischen Golf aufgefordert, sich auf einen neuen Militäreinsatz gegen den Iran nach den US-Zwischenwahlen vorzubereiten. Die Zeitung berief sich auf nicht namentlich genannte Personen, die über die Gespräche informiert worden seien.

Dem Bericht zufolge gibt es zunehmend Hinweise darauf, dass die USA und Israel eine neue Phase intensiver Kampfhandlungen vorbereiten. US-Präsident Donald Trump habe noch keine endgültige Entscheidung getroffen, neige aber zu einem umfangreichen Angriff nach den Wahlen am 3. November.

"Der Markt preist eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine erneute Eskalation ein", sagte Warren Patterson, Leiter der Rohstoffstrategie bei der ING, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Ölpreise reagierten weiterhin empfindlich auf Entwicklungen am Persischen Golf. Im Mittelpunkt stehe insbesondere die Frage, ob und wie die USA nach den Zwischenwahlen militärisch vorgehen könnten.

Die internationale Referenzsorte Brent hat sich seit Jahresbeginn nahezu verdoppelt. Der Krieg zwischen den USA und dem Iran hat die Energielieferungen erheblich beeinträchtigt. Der Konflikt begann im Februar, als Trump und Netanjahu die ersten Angriffe auf den Iran anordneten.

Bericht: Ölausfuhr in Straße von Hormus sinkt weiter

Nach verstärkten iranischen Angriffen in der Region der Straße von Hormus nehmen einem Bericht zufolge Ölexporte am Golf wieder ab. Wie der Datenanbieter Kpler mitteilte, lagen Ölausfuhren durch die wichtige Meerenge am Montag, dem letzten Erhebungszeitpunkt, bei durchschnittlich 48 Prozent des Vorkriegsvolumens.

Damit verzeichnet der Anbieter einen Rückgang in der vergangenen Woche. In der Vorwoche hatte Kpler von 83 Prozent gesprochen. Der Schifffahrtsdatenanbieter gibt diese Mengen als Sieben-Tage-Durchschnitt an, da sich aktuelle Zahlen im Laufe der Erhebungen ändern. Die Angaben beziehen sich auf die Summe aus exportiertem Rohöl und raffinierten Produkten.

Teheran hatte in der vergangenen Woche erneut Angriffe auf Schiffe in der Region intensiviert. Insbesondere entlang der südlichen Route durch die Straße von Hormus soll die US-Marine Tanker begleiten, die Öl von Verladestationen der Golfstaaten zu bereitstehenden Schiffen außerhalb der Meerenge verbringen.

/stk/nas

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)