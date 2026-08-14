14.08.2026 16:02:38

Ölpreise kaum verändert - Deutliche Gewinne auf Wochensicht

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Freitag wenig verändert. Nur zeitweise konnten die Notierungen im Vormittagshandel deutlich zulegen, mussten die Gewinne dann aber wieder abgeben. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent mit Lieferung im Oktober kostete zuletzt 87,08 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vortag.

Auf Wochensicht ist Rohöl aus der Nordsee der Sorte Brent allerdings deutlich teurer geworden. Seit Montag ist der Preis um mehr als zwei Dollar je Barrel gestiegen, nachdem weiterhin kein Ende des Iran-Kriegs in Sicht ist.

Kurz vor dem Wochenende bleibt die Lage im Nahen Osten angespannt. In der Nacht wurden in der Meerenge zwei Schiffe des staatlichen emiratischen Ölkonzerns Adnoc angegriffen. Bei dem Vorfall in der Meerenge sei niemand verletzt worden, berichtete die staatliche emiratische Nachrichtenagentur WAM. Über mögliche Schäden an den Schiffen gab es zunächst keine Angaben.

Am Samstag wird eine formell noch gültige 60-tägige Waffenruhe ablaufen. Der seit Ende Februar andauernde Krieg der USA und Israels gegen den Iran hatte den Schiffsverkehr in der für den Welthandel wichtigen Straße von Hormus nahezu zum Erliegen gebracht. Dies führte weltweit zu höheren Preisen für Öl, Gas und Düngemittel. Die Kriegsparteien ringen schon länger um eine vollständige Wiedereröffnung der faktisch blockierten Meerenge - bislang ohne Erfolg.

"Die Lage im Nahen Osten bleibt der entscheidende Treiber bei den Energierohstoffen", heißt es in einer Analyse der Commerzbank. Selbst wenn es zu einer Einigung zwischen dem Iran und dem Oman bezüglich einer Durchfahrtregel durch die Straße von Hormus kommen sollte, blieben wesentliche Faktoren nach wie vor ungeklärt./jkr/jsl/he

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:14 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen