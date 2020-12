Ölpreise legen deutlich zu - Brent-Preis steigt über 50 US-Dollar

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete zuletzt 50,86 US-Dollar. Das waren 2,00 Dollar mehr als am Vortag. Der Brentpreis lag damit erstmals seit März wieder über 50 Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,81 Dollar auf 47,33 Dollar.

Rohstoffexperte Eugen Weinberg von der Commerzbank verwies auf die Hoffnung auf eine baldige Normalisierung der Nachfrage mit der Einführung wirksamer Corona-Impfstoffe. Mit der Aussicht auf eine Eindämmung der Corona-Pandemie wächst die Hoffnung auf ein stärkeres Wachstum der Weltwirtschaft und damit auf eine stärkere Nachfrage nach Rohöl. Händler verwiesen zudem auf gestiegene Chancen auf ein baldiges Konjunkturpaket in den USA. Finanzminister Steven Mnuchin sprach von Fortschritten bei den Verhandlungen mit dem Kongress.

Bereits an den vergangenen Tagen hatte die freundliche Stimmung an den Finanzmärkten die Ölpreise mit nach oben gezogen, sagte Weinberg. Der Rohstoffexperte warnte aber vor einem "überzogenen Optimismus am Ölmarkt"./jsl/men