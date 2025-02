Ölpreise legen leicht zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag leicht zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 74,82 US-Dollar. Das waren vier Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um zwölf Cent auf 70,82 Dollar.

Die USA haben neue Sanktionen auf iranisches Rohöl verhängt. Dies habe die Ölpreise etwas gestützt, sagten Händler. US-Präsident Donald Trump erklärte zudem am Montag, dass Zölle gegen Kanada und Mexiko nicht vom Tisch seien. Die angekündigten Zölle waren zunächst verschoben worden, um Zeit für Verhandlungen zu haben. Neue Zölle dürften auch die Importe von Energie in die USA verteuern.

Die Preisausschläge hielten sich jedoch in Grenzen. Es herrscht am Markt derzeit die Sorge über ein globales Überangebot an Rohöl. Zuvor hatte die Internationale Energieagentur IEA von einem Überangebot zu Beginn des Jahres gesprochen. Während die USA unter der neuen Regierung von Präsident Donald Trump oder auch andere Länder tendenziell mehr Öl fördern dürften, hat der wichtige Importeur China weiter mit einer Konjunkturflaute zu kämpfen, was die Nachfrage bremst./jsl/la/jha/