12.08.2025 09:56:38

Ölpreise legen weiter etwas zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag die leichte Erholung vom Wochenauftakt fortgesetzt. Eine Verlängerung der Pause im Handelsstreit zischen den USA und China dämpfte am Markt die Sorge vor einer zu schwachen Nachfrage nach Rohöl auf dem Weltmarkt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 66,85 US-Dollar. Das waren 22 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Lieferung im September stieg um 17 Cent auf 64,13 Dollar.

Bereits am Montag konnten die Notierungen am Ölmarkt zu einer leichten Erholung ansetzen, nachdem sie in den Handelstagen zuvor teilweise deutlich gefallen waren. Zuletzt wurden die Ölpreise durch die jüngste Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China gestützt. Die eigentlich vorgesehenen höheren US-Zölle auf Importe aus China bleiben zunächst ausgesetzt. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete ein Dekret, das eine weitere Verschiebung um 90 Tage vorsieht.

Am Ölmarkt haben die Anleger aber auch weiter ein Treffen von US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Blick, das am Freitag auf dem Programm steht. Die Zusammenkunft könnte Fortschritte auf dem Weg hin zu einer Waffenruhe im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bringen. Zuvor hatten die USA Sanktionen gegen Länder angedroht, die russisches Öl kaufen./jkr/jsl

Neu: Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt legt am Dienstag zu, während der deutsche Leitindex auf der Stelle tritt. Die asiatische Börsen zeigen sich freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen