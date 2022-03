Ölpreise legen weiter rasant zu - Brent kratzt an 120-Dollar-Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ölpreise legen auch am Donnerstag stark zu. Brent kletterte sogar im Verlauf bis an die Marke von 120 Dollar je Barrel. Aktuell geht es für Brent um 3,0 Prozent auf 116,30 Dollar nach oben. Der WTI-Preis steigt um 2,7 Prozent auf 113,63 Dollar.

Teilnehmer verweisen zur Begründung auf Sorgen vor einer Verknappung, falls der Ukraine-Krieg russisches Rohöl für lange Zeit vom Markt ausschließen sollte. Die gegen Russland verhängten Sanktionen hätten dazu geführt, dass Ölhändler nicht mehr bereit seien, mit russischem Rohöl zu handeln, so dass dieses in einer Zeit, in der die Märkte ohnehin bereits sehr angespannt seien, praktisch vom Markt verschwunden sei.

Die Opec+ hatte am Vortag wie erwartet an der schon vereinbarten weiteren monatlichen Erhöhung der Ölförderung um 400.000 Barrel pro Tag festgehalten und nicht etwa auf den stark gestiegenen Ölpreis mit einer stärkeren Erhöhung reagiert. Dass nach der Internationalen Energieagentur nun auch Staaten wie die USA oder auch Deutschland Teile ihrer strategischen Ölreserven freigeben wollen, bremst den rasanten Ölpreisanstieg ebenfalls nicht.

TD Securities zufolge könnte Brent bis auf 145 Dollar je Barrel steigen. "Ein weiterer Anstieg ist immer noch sehr wahrscheinlich, da der Markt in nächster Zeit nicht viel Ersatz für russische Produkte sieht", heißt es zur Begründung.

March 03, 2022