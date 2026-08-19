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19.08.2026 16:14:40

Ölpreise legen weiter zu - Nordseeöl Brent über 90 US-Dollar

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl ist am Mittwoch weiter gestiegen. Die Notierungen hielten sich aber in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl aus der Nordsee wurde bei 91,47 Dollar gehandelt und damit ein halbes Prozent höher als am Vortag. Der Preis für Nordseeöl ist bereits den vierten Handelstag in Folge nach oben geklettert.

Zu Beginn der Woche waren die Notierungen noch deutlich stärker gestiegen, wobei sich Rohöl der Sorte Brent seit Montag um mehr als zwei Dollar je Barrel verteuert hat. Am Markt zeigt sich zunehmend die Sorge, dass eine Normalisierung der Öllieferungen aus den Fördergebieten am Persischen Golf vorerst nicht zu erwarten ist.

Zuletzt hatte der Iran Angaben über einen Raketenangriff auf die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) dementiert. Die Aussagen seien "völlig unbegründet", sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Arabischen Emirate waren zwei aus dem Iran in Richtung des Landes abgefeuerte ballistische Raketen abgefangen worden. In der Folge gab das emiratische Außenministerium bekannt, alle Handelsbeziehungen und Finanztransaktionen mit dem Iran bis auf Weiteres auszusetzen.

Unterdessen gibt es in den USA weitere Hinweise auf einen Rückgang der Ölreserven. Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) hatte in der vergangene Wochen einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 0,3 Millionen Barrel verzeichnet./jkr/jsl/he

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