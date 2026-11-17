NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen. Nachdem sie im frühen Handel zunächst an den deutlichen Preisrückgang vom Wochenauftakt angeknüpft hatten, drehten sie im Tagesverlauf in die Gewinnzone. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee wurde zuletzt bei 93,81 US-Dollar gehandelt und damit anderthalb Prozent höher als am Vortag.

Am Ölmarkt bleibt die Lage in der für den Öltransport wichtigen Straße von Hormus ein bestimmendes Thema. Erneut haben Irans Revolutionsgarden Explosionen an zwei Schiffen dort gemeldet, was die Ölpreise nach oben trieb. Demnach soll es sich um einen mit Öl beladenen Supertanker und ein Gastankschiff handeln. In den vergangenen Tagen waren mehrfach Tankschiffe auf dem Weg von den Fördergebieten am Persischen Golf beschossen worden oder waren durch Seeminen beschädigt worden.

Zum Wochenauftakt war der Preis für Rohöl der Sorte Brent noch eingebrochen, zeitweise um etwa vier Dollar je Barrel. Die Internationale Energieagentur (IEA) hatte mitgeteilt, dass sie für das laufende Quartal von einem Angebotsüberschuss auf dem Weltmarkt von rund 2 Millionen Barrel pro Tag ausgeht. Zudem warnt die US-Investmentbank Goldman Sachs vor der Gefahr eines Überangebots im kommenden Jahr.

Ende Oktober hatten die Ölpreise noch den höchsten Stand seit etwa einem halben Jahr erreicht. Seitdem sind die Notierungen deutlich gefallen. Rohöl der Sorte Brent verbilligte sich seitdem um etwa 20 Prozent. Während sich die Versorgung mit Rohöl aus den Fördergebieten am Persischen Golf erholt, kommt es in der Straße von Hormus immer wieder zu Angriffen auf Frachtschiffe. Dennoch wird am Markt die Wahrscheinlichkeit von neuen US-Angriffen gegen den Iran nach dem Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten als eher gering eingeschätzt./jkr/jsl/he