Ölpreise legen zu - nach zuletzt deutlichen Verlusten

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag zugelegt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 74,88 US-Dollar. Das waren 2,37 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung stieg um 2,45 Dollar auf 71,01 Dollar.

Der insgesamt robuste US-Arbeitsmarktbericht hat die Ölpreise am Nachmittag gestützt. Zuletzt hatten Konjunktursorgen die Ölpreise belastet. Diese wurden durch den Bericht etwas gedämpft. Trotz der Aufschläge am Freitag sind die Erdölpreise in den vergangenen Wochen kräftig gefallen. So hatte Brent- Öl Mitte April noch über 87 Dollar gekostet.

Wieder steigende Ölpreise erwartet die Commerzbank-Experten: "Die Ölpreise sind unseres Erachtens zu stark gefallen." Man sei skeptisch, ob die großen Nachfragesorgen in diesem Umfang gerechtfertigt seien. "Vor allem der Pessimismus bezüglich der chinesischen Nachfrage scheint angesichts des hohen Nachholbedarfs im Land überzogen."/jsl/he