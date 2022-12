Ölpreise legen zu - Rohöllagerbestände fallen deutlich

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,06 US-Dollar. Das waren 2,05 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2,10 Dollar auf 78,21 Dollar.

Der deutliche Rückgang der Rohöllagerbestände in den USA stützte die Preise etwas. Nach dem privaten API-Institut am Dienstag meldete auch das Energieministerium am Mittwoch einen starken Rückgang der Vorräte. Die Lagerbestände an Rohöl sanken im Vergleich zur Vorwoche um 5,9 Millionen Barrel (159 Liter) auf 418,2 Millionen Barrel. Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg um 2,5 Millionen Barrel erwartet./jsl/he