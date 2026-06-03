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03.06.2026 23:02:56
Ölpreise reagieren auf Gefechte: Rekordjagd an der Wall Street vorerst beendet
Die Investoren an den US-Börsen reagieren auf die Geschehnisse am Persischen Golf: Die Stimmung an der Wall Street erleidet einen kleinen Dämpfer. Unternehmen im Finanz- und Technologiesektor zählen zu den größten Verlieren - doch es gibt eine Ausnahme.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|96,63
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|Ölpreis (WTI)
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