Ölpreise rückläufig - warum es noch weiter abwärts gehen könnte

Der aktuelle Tankrabatt bewegt derzeit die Gemüter in Deutschland. Sind doch die Spritpreise wieder in erträglichere Regionen gesunken. Erfreulich: In den kommenden Tagen könnte es noch weiter abwärts gehen. Denn Spekulationen auf höhere Fördermengen einiger Opec+-Mitglieder sorgen für fallende Rohöl -Notierungen.