Ölpreis (WTI)

101,41
USD
3,44
3,51 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Nahost-Konflikt 15.10.2026 16:21:00

Ölpreise schwächer: Geringere Sorgen um die Versorgung belasten die Notierungen

Ölpreise schwächer: Geringere Sorgen um die Versorgung belasten die Notierungen

Die Ölpreise sind am Donnerstag gefallen.

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember gab um anderthalb Prozent auf 104,40 US-Dollar nach. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern haben sich die Sorgen der Investoren vor einer Unterbrechung der Öllieferungen aus den Fördergebieten am Persischen Golf zuletzt etwas abgeschwächt.

Zwar setzen die vom Iran unterstützten Huthi-Milizen im Jemen ihre Raketen- und Drohnenangriffe auf Saudi-Arabien fort. Bislang ist jedoch unklar, ob dadurch die Öllieferungen des weltweit größten Rohölexporteurs beeinträchtigt wurden. "Die Angriffe der Huthi haben bislang nicht zu den schweren Lieferunterbrechungen geführt, die der Markt befürchtet hatte", sagte Takahiro Asaoka, Experte beim Itochu Research Institute, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Deshalb gehe ein Teil des geopolitischen Risikoaufschlags bei den Ölpreisen zurück.

Darüber hinaus habe auch die jüngste Prognose der Internationalen Energieagentur (IEA) zur Entwicklung der Nachfrage auf dem Weltmarkt weiter Wirkung gezeigt, heißt es. Die IEA hatte am Vortag die Nachfragevorhersage für 2027 gesenkt.

Generell bleibt aber die Versorgungslage am Ölmarkt nach monatelangen Beeinträchtigungen durch die Folgen des Iran-Kriegs mit einer Blockade der Öllieferungen durch die Straße von Hormus angespannt. Rohöl der Sorte Brent ist seit Jahresbeginn um mehr als 70 Prozent teurer geworden.

/jkr/he

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Weitere Links:

Equinor entdeckt neue Öl- und Gasressourcen mit Petoro und TotalEnergies - Aktien im Plus
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
IEA-Prognose: Ölnachfrage wächst langsamer als erwartet
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Anton Watman / Shutterstock.com,Svetlana Tebenkova/iStockphoto,Robert Lucian Crusitu / Shutterstock.com,Maxx-Studio / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (Brent) 109,69 3,77 3,56
Ölpreis (WTI) 101,41 3,44 3,51

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:59 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:19 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen