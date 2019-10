Ölpreise sinken etwas - US-Ölreserven belasten

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken. Marktbeobachtern begründeten den Preisdruck mit einem Anstieg der US-Ölreserven. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 59,06 US-Dollar. Das waren 36 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 12 Cent auf 53,24 Dollar.

Die Rohölbestände in den USA waren in der vergangenen Woche deutlich stärker als erwartet gestiegen. Sie hatten legten laut Energieministerium um 9,3 Millionen Barrel auf 434,9 Millionen Barrel zugelegt. Analysten hatten im Mittel lediglich mit einem Anstieg um 3,0 Millionen Barrel gerechnet.

Die hohen US-Reserven sind Wasser auf die Mühlen derer, die vor einer schwächeren Erdölnachfrage warnen. Als ein Hauptgrund gilt der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der die Weltwirtschaft belastet./jsl/he